Может ли Турция быть посредником в катарском кризисе

2017-06-06 16:56 | www.trend.az | 2

Буквально сразу же после начала катарского кризиса МИД Турции выступил с заявлением о том, что Турция готова стать посредником в разрешении кризиса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел ряд телефонных разговоров с лидерами зарубежных государств. Основной темой обсуждений стал кризис вокруг Катара.

По информации администрации главы Турецкого государства, состоялись телефонные разговоры Эрдогана с шейхом Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, президентом России Владимиром Путиным, эмиром Кувейта Шейхом Сабахом аль Ахмедом ас-Сабахом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом, пишут турецкие СМИ.

Чтобы понять, насколько Катар важен для Турции, следует напомнить об отношениях этих двух стран, а также об отношениях Турции с арабскими странами за последние годы.

Во-первых, в настоящее время, несмотря на то, что Турция и Саудовская Аравия имеют нормальные отношения, все-таки отношения Анкары и Дохи намного прочнее, чем отношения с Эр-Риядом и ОАЭ.

Во-вторых, Катар является 18-м крупным инвестором в мире.

Общий объем инвестиций Катара в мире составляет 335 миллиардов долларов, катарские инвестиции в Турции составляют 18 миллиардов долларов.

Начиная с 2015 года Катар приобрел в Турции ряд крупных компаний и банков, таких как ONB Finansbank, Abank, Digitürk, BMC и Boyner. Объем турецких инвестиций в Катар достигает 14,2 миллиарда долларов, турецкие компании занимаются реализацией около 130 проектов, в том числе строят метро в Дохе, стоимость которого составляет 4,4 миллиарда долларов.

Товарооборот между Катаром и Турцией в 2016 году составил 692 миллиона долларов.

Также Турция имеет в Катаре военную базу.

Но, конечно,Турцию волнуют не только экономические интересы в Катаре. Можно сказать, что в настоящее время Катар является единственным надежным союзником Турции в регионе.

Как бы эксперты ни утверждали, что кризис в Катаре только косвенно может повлиять на Турцию, Анкаре есть чего опасаться.

В Анкаре отлично понимают, что в случае возникновения у Катара серьезных экономических проблем это в первую очередь повлияет на Турцию.

Все это, конечно, толкает Анкару к посредничеству в решении кризиса.

Но насколько у Турции есть реальный шанс решить кризис вокруг Катара?

Стоит отметить, что как бы Анкара ни старалась решить данную проблему, решение не будет простым.

Ключевые страны в катарском кризисе - это в первую очередь США, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

Чтобы понять, велики ли шансы Анкары стать посредником между этими странами и Катаром, следует рассмотреть отношения Турции с данными государствами. За исключением Саудовской Аравии, в отношениях Турции и указанных стран есть серьезные проблемы.

Турция и США

Несмотря на то, что между США и Турцией существуют тесные отношения, эти отношения переживают кризис. И в первую очередь это связано с вооружением США террористических группировок РПК и PYD на территории Сирии против боевиков «Исламского государства» (ИГ).

Во-вторых, США, несмотря на все усилия Турции, до сих пор не экстрадировали лидера движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена, который причастен к попытке военного переворота в Турции.

Другой важный момент, о котором пока что СМИ молчат, это то, что администрация президента Трампа рассматривает ИГ и организацию «Братья-мусульмане» в одном контексте, в то время как «братья» не рассматриваются в Турции как террористическая организация.

Турция - Египет

После того, как генерал Абдул-Фаттах Ас-Сиси в июле 2013 года сверг президента Мухаммеда Мурси, который являлся членом организации "Братья-мусульмане», отношения Турции и Египта сильно испортились. Президент Эрдоган не признал легитимность Ас-Сиси в качестве президента. Несмотря на то, что Египет являлся важной страной для Турции, Анкара потеряла Египет на неопределенный срок. Несмотря на все попытки властей Турции улучшить отношения с Египтом, пока все оказалось безрезультатным.

Турция – ОАЭ

Кажущиеся на первый взгляд нормальными отношения Турции и ОАЭ тоже переживают кризис. Стоит отметить, что ранее ОАЭ обвинили Турцию в поддержке террористов ИГ в Сирии и в поставке оружия им в Ливии. Также ряд турецких СМИ пишут, что одним из «спонсоров» попытки военного переворота являлись ОАЭ. Несмотря на то, что главы МИД Турции и ОАЭ решили данный вопрос, напряжение в отношениях Анкары и Абу-Даби все же есть.

Учитывая все это, можно сказать, что у Турции пока нет шансов стать посредником в катарском кризисе.

Руфиз Хафизоглу, обозреватель Trend

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