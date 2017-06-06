Arda Turan milli takımı bıraktı

2017-06-06 18:14 | www.trend.az | 0

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Arda Turan düzenlediği basın toplantısında milli takımı bıraktığını açıkladı.

Arda Turan yaptığı açıklamada "Dün gece yaşananlar kötü şeylerdi. Fakat pişman mıyım? Hayır değilim. Kuş gibi hissediyorum kendimi. Hocamız ve TFF Başkanı'yla birlikte konuşup Kosova maçında olmama kararı aldık. Ben bu tür haberleri yapan herkese aynı tepkiyi yine vereceğim. Hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödedim. Milli Takım kariyerimi noktalıyorum." dedi.