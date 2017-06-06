Kılıçdaroğlu: İşçiler uzlaştığı sürece hiçbir itirazımız olmaz

2017-06-06 18:17 | www.trend.az | 0

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına, Süper Lige yükselen Göztepe'yi, Sivasspor'u ve Yeni Malatyaspor'u kutlayarak başladı.

Türkiye'nin 81 ilinin tamamıyla gurur duyduklarını belirten Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin de kadim kentlerden biri olduğunu ifade etti.

Hakkari'nin Cumhuriyetin kuruluşundan beri il olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidarın daha önce de "Şırnak ve Hakkari il olmasın, Yüksekova ve Cizre il olsun." diye teklif getirdiğini hatırlattı. İktidarın buna gerekçe olarak terör olaylarını gösterdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu düşüncenin de son derece yanlış olduğunu savundu.

"Sayın Başbakana çağrı yapacağım ama konumunu siz benden daha iyi biliyorsunuz, yetkisiz birisi." diyen Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hitaben, "Hakkari ve Şırnak il olarak kalsın, bu ülkenin çıkarları bunu gerektiriyorsa Yüksekova ve Cizre de il olsun. Gelin 81 il değil, 83 il yapalım. Bu CHP olarak bizim çağrımızdır, umarım bölgeden de destek bulur." ifadesini kullandı.

"Sıra geldi kıdem tazminatına"

Dün CHP Emek Büroları tarafından Kıdem Tazminatı Çalıştayı düzenlendiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, çalıştaya Türk-İş, Hak-İş ve DİSK genel başkanlarıyla alanlarında uzmanların katıldığına dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, bir araya gelip sorunları konuştukları için üç konfederasyon başkanına teşekkür ederek, emeğin en yüce değer olduğunu belirtti.

"Şimdi sıra geldi kıdem tazminatına." diyen Kılıçdaroğlu, iktidarın "kıdem tazminatını nasıl budarız?" demeye başladığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, işçi sendikalarına ve işçilere söz verdiğine işaret ederek, "Siz uzlaştığınız zaman hiçbir itirazımız olmaz. Eğer uzlaşma olmazda bir dayatma kültürü ile kıdem tazminatı TBMM'ye gelirse yine sizin sözcünüz biz olur her türlü demokratik hakkımızı kullanıp, her türlü engellemeyi yaparız." dedi.

Zeytinlik alanlarla ilgili düzenleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, zeytinlik alanlarla ilgili yapılmak istenen düzenlemelere de tepki gösterdi.

Türkiye'nin dünya zeytin üretiminde ilk onda olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "2002'den bu yana 6 kez zeytin ağaçlarının katliamı ile ilgili kanun teklifi getirdiler. Şimdi 7'nci kez getiriyorlar, neden? Maden arayacaklar. Maden yerin üstünde, bırak yerin altını." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu teklifin yasalaşmaması için her türlü çabayı göstereceklerini kaydetti.

AA