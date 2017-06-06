Никто не имеет права наносить ущерб азербайджано-грузинским отношениям - грузинский депутат

2017-06-06 17:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Никто не имеет права наносить ущерб азербайджано-грузинским отношениям, распространяя необоснованную информацию в связи с арестом Афгана Мухтарлы.

Об этом Trend во вторник сказал депутат парламента Грузии Махир Дарзиев.

По его словам, в этом вопросе важным аспектом является не только дружба между Баку и Тбилиси, но и имидж Грузии.

«Некоторые оппозиционные силы в Азербайджане и Грузии распространяют необоснованные заявления еще до окончания следствия, пытаясь нанести ущерб отношениям между двумя странами, имиджу Грузинского государства. Грузия очень серьезно подходит к этому вопросу. Грузинское государство чутко относится ко всем проблемам проживающих в стране азербайджанцев. Поэтому никто не имеет права раздувать этот вопрос, нанося ущерб дружбе между двумя странами и имиджу Грузии. Сегодня существуют силы, которые хотят бросить тень на дружбу двух стран, а также на успехи, достигнутые Грузинским государством в последнее время», - отметил депутат.

Дарзиев добавил, что подобные шаги предпринимаются целенаправленно.

«Ни кто не может делать каких-либо заявлений по этому поводу, до тех пор, пока дело не будет полностью расследовано. Причины происшествия станут, известны после полного завершения следствия», - подчеркнул депутат.

Отметим, что Афган Мухтарлы был задержан 29 мая сотрудниками Госпогранслужбы Азербайджана при попытке незаконно пересечь государственную границу со стороны Грузии в обход контрольно-пропускных пунктов.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)