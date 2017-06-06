Выросли средства Национального фонда поддержки предпринимательства

2017-06-06 16:44 | www.oxu.az | 2

По состоянию на 1 января текущего года объем активов Национального фонда поддержки предпринимательства составил 1 миллиард 17,384 миллионов манатов.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в отчете фонда за 2016 год. Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года активы фонда выросли на 6%.

Что касается выданных предпринимателям кредитов, то к началу года эта цифра составила 1 млрд 9,615 млн манатов. Объем кредитов в 2016 вырос на 5,4%.

На счету НФПП на 1 января 2017 года находилось 7,673 млн манатов. Обязательства фонда составили 11 тыс. манатов. В 2016 году на счет НФПП из госбюджета было перечислено 1 млрд 6,286 млн манатов.

Л.А.

