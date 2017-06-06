Вкладчикам банков-банкротов в Азербайджане выплачено свыше 734 млн манатов

2017-06-06 17:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам Parabank, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Кавказского банка развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank, United Credit Bank и Bank Standard компенсации на сумму свыше 734,13 миллиона манатов, сообщает во вторник фонд.

Перечень закрывшихся банков и объем выплаченных компенсаций на шестое июня:

Банки Объем выплаченных компенсаций (млн AZN) Доля выплаченных компенсаций от общего объема застрахованных вкладов (%) Bank Standard 437,359 99,1 Zaminbank 58,968 85 Dekabank 3,087 98,7 Kredobank 27,771 99,9 Кавказский банк развития 2,004 96 Atrabank 14,35 98,2 Bank of Azerbaijan 24,161 97 Gandjabank 0,976 94 Texnikabank 120,458 98,2 Parabank 43,220 98,5 United Credit Bank 1,777 83

Напомним, что прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Bank of Azerbaijan был приостановлен с 27 января, Gandjabank - с четвертого февраля, а Texnikabank - с 12 февраля.

Лицензии всех десяти банков были отозваны в 2016 году из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на шестое июня составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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