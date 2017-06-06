Создана комиссия по расследованию ситуации на Мемориальном комплексе геноцида в Губе

2017-06-06 17:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственные и неправительственные организации Азербайджана, в частности Фонд Гейдара Алиева, организуют частые поездки на Мемориальный комплекс геноцида в Губе, чтобы донести до мира азербайджанские реалии. Ежегодно комплекс посещают туристы и многочисленные представители разных стран мира.

Мемориальный комплекс состоит из массового захоронения и музея, где представлены факты геноцида, совершенного против азербайджанцев армянами в начале ХХ века, этнической чистки, жестокого убийства мирного населения.

Комплекс играет важную роль в донесении до мировой общественности преступлений армянских националистов, а также сохранении у будущих поколений национальной памяти азербайджанского народа и воспитании молодежи в духе патриотизма.

Однако в последнее время на территории массового захоронения комплекса в процессе естественных процессов наблюдается гниение человеческих костей, остающихся на открытом воздухе, эрозия почвы и активизация оползней.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал соответствующее поручение с целью расследования сложившейся ситуации в комплексе и предотвращения происходящих процессов.

В соответствии с поручением главы государства руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение «О некоторых вопросах в связи с Мемориальным комплексом геноцида в городе Губа».

Согласно документу, для расследования сложившейся ситуации в комплексе и подготовки соответствующих предложений по предстоящим работам создана комиссия.

Председателем комиссии назначен помощник Президента по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

В составе комиссии также вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), председатель парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли, директор Института истории им. А.Бакиханова НАНА, депутат Милли Меджлиса (парламента) Ягуб Махмудов, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, первый замминистра культуры и туризма Вагиф Алиев, замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, замминистра юстиции Тогрул Мусаев, заместитель заведующего отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Сеймур Фаталиев, глава Исполнительной власти Губинского района Яшар Мамедов, президент Азербайджанского национального форума НПО Рауф Зейни.

Комиссия в течение месяца должна представить в Администрацию Президента Азербайджана предложения о результатах расследования и предстоящих работах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)