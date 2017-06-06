Канадские студенты ознакомились с ходом археологических раскопок на территории проживания азербайджанцев в Грузии

2017-06-06 19:42 | www.apa.az | 3

Преподаватели и студенты университета Торонто, сотрудники национального музея Грузии, представители исполнительной власти региона Квемо-Картли посетили село Имир Марнеульского района, где компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает грузинское бюро АПА, местные и иностранные археологи осмотрели археологическую раскопку на кургане Имир вблизи села, а также ознакомились с выставкой, посвященной историческим памятникам в Марнеули.

Руководитель экспедиции «Курган Имир Шому», профессор Миндиа Джалабадзе представила информацию об археологической раскопке: «Совместно со специалистами университета Торонто мы 3 года ведем археологические раскопки. В месте проведения раскопок жили древние люди. Они выращивали сельхоз продукцию, виноград. Мы обнаружили виноградную косточку, относящиеся к разным этапам истории. В настоящий момент эта косточка хранится в национальном музее Грузии. 8 тысяч лет назад люди с юга поселились в этом регионе, начали развивать здесь сельское хозяйство. Культура кургана Шому встречается в Азербайджане, а также в Турции».

Ознакомившийся с ходом раскопок специалист университета Торонто, профессор Стивен Батуки сказал, что во время первой раскопки на кургане Имир были обнаружены сельскохозяйственные орудия труда, различные предметы и жилые места. Затем были обнаружены предметы виноделия и виноградная косточка. В ходе археологических раскопок были обнаружены памятники, относящиеся к периоду неолит. «Мы пока не определили, кто проживал на кургане Имир в древние времена», - сказал он.