Теракт в Лондоне: Задержан третий подозреваемый

2017-06-06 17:00 | www.oxu.az | 3

В Британии по делу о терактах на Лондонском мосту 3 июня задержан 27-летний житель города.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

«Следователи сегодня утром, 6 июня, арестовали мужчину в Баркинге (район на востоке Лондона. - ред.). 27-летний мужчина был задержан по закону о терроризме сегодня в 08:05. В Баркинге был проведен обыск», - говорится в сообщении.

Сегодня было также названо имя третьего нападавшего в Лондоне, которым оказался 22-летний Юссеф Загба.

Также напомним, что все задержанные из-за теракта на Лондонском мосту отпущены без предъявления обвинений. Речь идет о 12 помещенных под стражу в течение первых двух суток после атаки.

Н.О.