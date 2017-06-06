Руководство Газпрома: Азербайджан должен нас попросить

2017-06-06 17:08 | www.oxu.az | 3

«Трансадриатический газопровод (TAP) рискует быть недозагруженным».

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Интерфакс-Азербайджан, об этом сообщил журналистам зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

Концерн строит через Черное море газопровод «Турецкий поток», сухопутным продолжением которого могли бы стать трубопроводные проекты Poseidon или TAP. Совладельцы TAP AG - SOCAR, BP, Snam, Fluxys, Enagas и Axpo. С руководством Snam и Fluxys «Газпром» вел переговоры в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Ситуация, в которой построенная труба будет лежать не заполненной, - противоестественна. Теоретически в реализации проекта Poseidon было бы возможно использовать мощности газопровода TAP. Но мы здесь ни в коем случае не собираемся быть просителями. Тут голова должна болеть у владельцев газопровода TAP», - сказал А.Медведев.

«В текущей ситуации у Азербайджана растущие потребности в закачке газа в пласт для поддержания добычи нефти на основных месторождениях. Это не шуточный вопрос, это не вопрос выбора - вопрос необходимости», - напомнил А.Медведев.

«Мы это уже проходили на других проектах в других странах. Это вопрос выбора азербайджанской стороны. И если в этой ситуации мощности TAP окажутся пустыми, это опять же выбор участников TAP, держать их пустыми или попробовать найти какое-то взаимопонимание. Например, с нами. Теория теорией, а практика практикой. Мы открыты для любых вариантов развития бизнеса в Европе и считаем, что сотрудничество было бы идеальным. Но никого заставлять мы не собираемся», - подытожил он.

Н.О.