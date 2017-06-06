Прерванный полет мечты: последние дни Хаяла, страдающего раком (ФОТО)

2017-06-06 17:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла презентация короткометражного художественного фильма "Arzuların son uçuşu" (Последний полет мечты), снятого режиссером Паййамом Рафигоглу по мотивам повести Аваза Гусейнзаде "Летучий змей", сообщает Trend Life.

Фильм очень чувствительный и затрагивает самые тонкие душевные струны, ведь повествует о последних мгновениях из жизни мальчика по имени Хаял, который из последних сил борется со страшной болезнью - лейкемией (раком крови). Все это происходит перед глазами лечащего врача Видади и медсестры Ламии, бессильных что-либо сделать для спасения мальчика…

Продюсер картины – Фугана Зейналлы, композитор – Севиндж Тофиггызы, в ролях – Севиндж Тофиггызы, Видади Гулиев, Мятанет Эрес, Мехди Абдуллаев и Эльчин Эфенди.

Фильм был встречен овациями зрительного зала, у многих во время просмотра на глазах стояли слезы, выступившие пожелали коллективу картины дальнейших творческих успехов, и главное, чтобы дети никогда не сталкивались с таким страшным заболеванием, и всегда были здоровыми и счастливыми.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры, науки и спорта, среди которых были заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу, заслуженный деятель искусств, актер и кинорежиссер Шейх Абдул Махмудбеков, народная артистка Флора Керимова, вице-президент Фонда помощи молодежи Салман Алиев, руководитель Центра национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, президент Федерации алпагута Азербайджана Агиль Аджалов, трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по паратхэквондо Айнур Мамедова, поэт Фуад Билясуварлы и другие.

(Автор: Вугар Иманов)