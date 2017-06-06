Спрос на облигации минфина Азербайджана в пять с лишним раз превысил предложение

2017-06-06 17:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 10 миллионов манатов, со сроком обращения 91 день, сообщает во вторник БФБ.

В ходе аукциона 14 инвесторов подали заявки на сумму свыше 51,7 миллиона манатов. Заявки представлены в ценовом диапазоне 96,0199 маната (при доходности в 16,8105 процента) и 97,0951 маната (12,1334 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 97,0100 маната (при доходности в 12,4998 процента), а средневзвешенная цена составила 97,0243 маната (12,4382 процента).

Последний срок оплаты по облигациям – пятое сентября 2017 года.

Андеррайтером размещения государственных облигаций министерства финансов выступает инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на шестое июня составляет 1,7021 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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