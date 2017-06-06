В Тегеране 50 человек пострадали из-за столкновения поездов в метро

2017-06-06 19:55 | www.apa.az | 3

Не менее 48 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в метрополитене Тегерана. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило государственное телевидение Ирана.

Представитель пресс-службы метро Эхсан Мокаддам сообщил, что выехавший из тоннеля поезд врезался в другой, находившийся на станции Тарашт на западе города. Инцидент произошел в 18.15 по местному времени (16.45 мск).

По данным телеканала, пострадавшие доставлены в три городские больницы.