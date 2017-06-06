Полиция Турции проводит операцию «Волчий капкан»

2017-06-06 17:18 | www.oxu.az | 2

Турецкая полиция проводит операцию «Волчий капкан», в которой участвует около пяти тысяч сотрудников полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сообщает во вторник газета Haberturk.

По данным газеты, спецоперация под кодовым названием «Волчий капкан» предусматривает также проверку документов и задержание подозреваемых в различных преступлениях.

Сообщается, что операция «Волчий капкан» в настоящее время осуществляется на вокзалах и на рынках.

В настоящее время отсутствует информация о задержанных в ходе полицейской операции.

Н.О.