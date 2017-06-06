В Азербайджане издана «Антология турецкой литературы»

2017-06-06 18:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Пятого июня состоялась презентация изданной Переводческим центром при Кабинете министров Азербайджана «Антологии турецкой литературы» (проза).

Как говорится в сообщении центра, распространенном во вторник, в презентации, состоявшейся в Институте Юнуса Эмре в Баку, приняли участие посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, советник по культуре посольства Ирфан Чифтчи, представитель Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Уфук Арджа Турганер, заместитель председателя Союза писателей Евразии, писатель Осман Чевиксой и другие гости, а также представители азербайджанской интеллигенции.

Выступившая на церемонии директор Переводческого центра Афаг Масуд отметила, что Антология охватывает турецкую литературу XIX-XXI веков, впервые представ в столь академическом формате. Масуд подчеркнула, что данный проект является первым в череде проектов по пропаганде турецкой литературы в Азербайджане, было отмечено, что ведется работа над переводом «Антологии турецкой поэзии».

Выступивший на презентации посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал высоко оценил деятельность Переводческого центра в деле пропаганды литературы двух братских стран, отметив необходимость продолжения столь важных проектов, отражающих братство и родство азербайджанского и турецкого народов.

Заместитель председателя Союза писателей Евразии Осман Чевиксой рассказал о cодержании и художественной значимости издания. Поблагодарив за качественный перевод и изысканное оформление книги, Осман Чевиксой вручил Афаг Масуд почетный диплом Союза писателей Евразии.

Выступившие на мероприятии отметили заслуги Переводческого центра в налаживании литературного взаимодействия между братскими странами, рассказав о значимости изданной Антологии.