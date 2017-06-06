В этом году на Гран-при Азербайджана Формулы 1 может быть побит рекорд прохождения круга

2017-06-06 18:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Повышение максимальной скорости на Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет в этом году в Баку, не ожидается, наоборот скорость может быть несколько снижена.

Об этом во вторник сказал полномочный представитель Международной автомобильной федерации (FIA) по вопросам безопасности и гоночный директор Формулы 1 Чарли Уайтинг.

По его словам, так как в этом году ширина болидов и их шин будет увеличена, не ожидается, что максимальная скорость на соревнованиях будет выше, чем в прошлом году.

«В прошлом году максимальная скорость на прямой составляла 378 км/час. В этом году ожидается такая же либо даже немного меньше. Однако в этом году может быть побит, и я уверен, что будет побит, рекорд прохождения круга, так как увеличение ширины болидов и их шин будет способствовать более быстрому прохождению поворотов. В прошлом году рекорд прохождения круга в шесть километров составил одну минуту 46 секунд», - сказал Уайтинг.

Представитель FIA добавил, что и Баку, и гоночный трек готовы к соревнованиям Формулы 1, все организовано на высоком уровне.

Уайтинг сказал, что после осмотра трека были пересмотрены меры безопасности.

«Мы усиливаем безопасность на 6-7 поворотах. С этого года болиды Формулы 1 станут шире на 20 сантиметров. Однако не думаю, что увеличение их габаритов создаст какие-то дополнительные угрозы», - сказал гоночный директор Формулы 1.

С 22 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit состоится Гран-при Азербайджана Формулы 1.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)