МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C

2017-06-06 17:25 | www.oxu.az | 2

Истребитель МиГ-31 России перехватил над Баренцевым морем рядом с границей РФ противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион». После безопасного сближения норвежский самолет изменил курс и ушел в сторону от российских границ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«6 июня около 12:30 мск (13:30 по Баку) российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря был обнаружен самолет, выполняющий полет вдоль государственной границы РФ с выключенным транспондером. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота», - рассказали в ведомстве.

«Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион». После изменения норвежским самолетом маршрута полета и удаления от границы Российской Федерации истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром», - добавили в Минобороны.

Напомним, что сегодня российский Су-27 перехватил и сопроводил бомбардировщик ВВС США В-52, летевший вдоль границы РФ над Балтийским морем.

Н.О.