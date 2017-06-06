В Джалилабаде Mercedes врезался в дерево: Водитель впал в кому

2017-06-06 17:34 | www.oxu.az | 3

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на магистрали Алят-Астара на территории Джалилабадского района.

Житель Агдашского района Джавад Джавадов, 1941 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потерял управление и врезался в дерево на обочине. Водитель получил тяжелые телесные повреждение и был доставлен в больницу. Дж.Джавадов впал в кому и был помещен в реанимационное отделение.

По факту ведется расследование.

A.M.

