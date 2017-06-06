Выделены дополнительные средства на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры Загатальского района

2017-06-06 18:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры Загатальского района.

В распоряжении говорится, что для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры в Загатальском районе из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента ОАО «Азеравтойол» будет выделено 4,4 миллиона манатов, в том числе для реконструкции части автомобильной дороги Евлах - Загатала - государственная граница Грузии, проходящей через село Юхары Тала, – 1,8 миллиона манатов, завершения строительства подземного пешеходного перехода на территории города – 2,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.