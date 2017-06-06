Азербайджанский фильм назван лучшим Cult Critic the Film Magazine (ФОТО)

2017-06-06 18:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм "Çölçü" (Степняк/Steppe Man) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева назван "Фильмом месяца" Cult Critic the Film Magazine, сообщил Trend Life автор картины.

На странице издания http://hlc-cultcritic.com/film-month-05-2017-steppe-man/ Голливудский эксперт Э. Дж. Уикс раскрывает секрет успеха фильма.

E.J. Wickes. (Э.Дж.Уикс) – художник и главный редактор журнала Cult Critic Film Magazine, а также основатель и издатель журнала Metamodern Magazine. Его эстетика находится на стыке живописи и кинематографии. Эрик работал в Художественном департаменте Голливуда, ТВ и многих независимых киностудий. Он также является креативным директорoм HLC Studios, и руководит отделом прессы и издательства компании.

“Это погружение в особый мир, и, преподнесенная драма, стали возможны благодаря великой режиссуре и профессиональной постановке, а так же, строжайшей самоцензуре в совокупности с мастерски выполненными освещением, операторской работой и монтажом”.

Фильмом месяца нами была выбрана картина азербайджанского кинорежиссера Шамиля Алиева «Степняк».

Это история человека без имени, история того, кто на бескрайних равнинах ведет борьбу за выживание. Автор сценария этой простой, казалось бы, незатейливой, и вместе с тем великолепно преподнесенной повествовательной истории из Азербайджана - Видади Гасанов.Главные роли исполнили Бахруз Вагифоглу и Саломе Демурия.

86 – ая ежегодная премия Американской Киноакадемии отметила эту работу в шорт-листе как лучший фильм, снятый на иностранном языке, несмотря на то, что он не вошел в число номинантов.

Фильм начинается со стремительно приближающегося поезда, пересекающего сельскую равнину. Камера уводит зрителя в бескрайнюю степь. Сюжетная линия фильма берет свое начало темной дождливой ночью, когда мальчик старается разбудить своего отца. В эту ночь любимой верблюдице мальчика пришло время родить.

Отец и сын живут в старой хижине, крыша которой покрыта камышом, а стены оштукатурены. Аутентичность дизайна хижины и загона спланирована и передана в высшей степени натурально и убедительно.

Это скромный одинокий дом, отмеченный печатью отсутствия женской руки, но на фото, спрятанном в сундуке, изображена женщина, очевидно мать мальчика, которой уже нет с ними.

Жизнь в степи незатейлива и без прикрас, а потому и развлечения тут требуют большого воображения. Тихими долгими вечерами отец, являющий собой образец жителя степи, рассказывает мальчику различные истории, и среди них почти пророческую историю встречи молодого человека с девушкой по имени «Шанапипик» - что означает – птица Удод.

Отец зарабатывает на жизнь себе и сыну тем, что разводит в своем хозяйстве верблюдов. Жизнь в степи полна тягот, но отец владеет железной волей, и, воспитывает сына в строжайшей дисциплине, прививая и передавая тому все навыки и знания далеко нелегкой степной жизни.

Показав всю стабильность и рутинность их повторяющегося изо дня в день быта, режиссер виртуозно проводит нас сквозь время. И, вот, мы видим на экране уже повзрослевшего возмужавшего молодого человека - настоящего степняка.

Этим двоим, суждено быть вместе, пока не завершится жизненный путь отца, и, не начнется история сына. Наш безымянный степной герой становится достаточно взрослым, чтобы продолжить дело отца, здоровье которого слабеет с каждым днем. И вот, однажды, возвратившись, домой с пастбища, он находит отца смиренно сидящим на скамейке.

Отец умер …

Наш герой остается один на один с предстоящей нелегкой встречей с новым и неизведанным им пока еще, миром. Степняк отправляется в город.

Режиссером мастерски продумана и показана параллель между степью и цивилизованным миром, на примере степняка, ведущего верблюда с поклажей, и, проезжающего мимо них доверху груженого грузовика.

Мы видим, что степной человек буквально выходит за пределы своей привычной зоны в область индустриального общества, с присущими ему технологическими стандартами, общества, для которого люди, проживающие в степи считаются людьми низкого сорта, им не присущи моральный и духовный авторитет, которыми, якобы, в отличие от них владеют представители так называемого цивилизованного общества.

Однако, несмотря на отсутствие определенных жизненных навыков, Степняк, в конечном итоге такой же, как они, как и все люди, живущие на земле. На этом пути Степняка ждет судьбоносная встреча с молодой женщиной. Так он становится свидетелем разрыва между женщиной и ее эгоистичным, агрессивным любовником, насильно пытающимся удержать ее. И эта сцена способствует новому этапу развития сюжетной линии фильма.

Вернувшись из города в степь, герой фильма находит молодую женщину, спящей на сеновале за хижиной. Озадаченный и смущенный одновременно, он не решается прервать сон девушки, и, гонит верблюжье стадо на пастбище. Возвратившись, домой, он видит, что девушка перемыла всю посуду и прибрала в доме. Эта дерзкая попытка вторжения в его одинокое убежище, злит, раздражает, и вместе с тем где – то даже пугает молодого человека.

По коротким, скудным диалогам, явственно прослеживается возникшее определенное противоречие между характерами героев. Молодой человек и девушка сосуществуют подобно степным зверям, с утра и до поздней ночи практически не разговаривая друг с другом. Те короткие и бередящие неизведанные пока еще чувства, навеянные рассказами отца в самом начале фильма, и, определившие собой формирование повести, теперь уже обретают и несут особую я бы сказал, значительную смысловую нагрузку.

Да, на первый взгляд это - обычный рассказ о любви, возникшей между городской девушкой и парнем, выросшим в степи, но при этом он описан и передан в уникальном, неповторимом ключе.

Так, они учатся жить вместе.

Девушка видит в нем человека, немногословного, не зависящего от материальной роскоши, довольствующегося только самым необходимым, и, черпающего силу для противостояния современному обществу в своей простоте, скромности, и где – то даже, невинности.

А он, в свою очередь, не может не замечать ее стремление упорно трудиться, и ее желание учиться жить в гармонии с природой, и потому, его возникшее к ней сострадание растет и крепнет с каждым днем.

Большая часть фильма была снята в сельской местности с очень незначительной потребностью в декорационных изменениях, и, в создании дизайна для драматических ситуаций и постановок. Сельская местность была великолепна сама по себе, и, режиссер, используя свой несомненный дар и совершенное чувство меры, искусно и без претензий, бережно и мастерски перенес ее утонченную красоту на экран.

Невозможно не отметить убедительное великолепие пасущегося далеко в степи верблюжьего стада.

Темпоритм фильма выверено, замедлен настолько, чтобы зритель в полной мере мог ощутить и охватить взглядом всю безмятежность и покой бескрайних лугов этой одинокой степи. Открытым финалом и остающейся загадкой для зрителя остается момент ожидания пробуждения от сна молодой женщины.

Игра актеров, в свою очередь - превосходна.

Я в полной мере ощутил и опасность, и напряжение, и душевную боль, и всю ту многогранную палитру чувств, так блестяще переданные режиссером посредством актерской игры и всего визуального ряда.

Не удивительно, насколько хорошо был принят этот фильм.

Это погружение в особый мир и преподнесенная драма стали возможны благодаря великой режиссуре и профессиональной постановке, а так же, строжайшей самоцензуре в совокупности с мастерски выполненными освещением, операторской работой и монтажом".

"Çölçü" ("Степняк"/"Steppe Man) снят по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария фильма - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой степняк), Видади Гасанов (пожилой степняк), Джавидан Мамедли (маленький степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Фильм был представлен на более тридцати международных кинофестивалях, признан лучшим в различных номинациях, творческий коллектив отмечен различными наградами и дипломами. Среди наград - “For Fairytale Reality” на DIDOR International Film Festival -2012 (Таджикистан), "For creative research" на International Telekinoforuma "Together" -2013 в Украине, "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль" на Uluslararası Van Gölü Film Festivalı -2014 в Турции, "Лучший художественный фильм" Rainbow Film Festival - 2014 в Великобритании, "Лучший режиссер" и "Platinum Awards" на International Movie Awards -2014 в Индонезии, "Лучший режиссер" на Noida International Film Festival-2015 в Индии, "Golden World Awards" на World Film Awards - 2015 в Индонезии, "Лучший художественный фильм" на Calcutta International Cult Film Festival - 2017 и т.д. Картина была включена в список кандидатов Американской Кино Академии OSCAR-2014 в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Вугар Иманов)