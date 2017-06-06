В центре Парижа мужчина с молотком напал на полицейских

2017-06-06 20:11 | www.apa.az | 3

В центре Парижа у собора Нотр-Дам неизвестный напал на сотрудников полиции с молотком. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в результате нападения один полицейский получил ранение.

"Ситуация находится под контролем. Один полицейский ранен. Нападавший нейтрализован и отправлен в больницу", — написано в сообщении полиции.

Неизвестный мужчина, вооруженный молотком и двумя ножами, попытался напасть на полицейских, те открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение в грудь, увезла с места происшествия карета скорой помощи.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с инцидентом.