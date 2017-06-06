На «Формуле 1» может быть изменена максимально допустимая скорость движения

2017-06-06 17:40 | www.oxu.az | 3

«Трасса в Баку, предусмотренная для «Формулы 1», (Бакинское городское кольцо – ред.) готова к соревнованиям».

Как передает Oxu.Az, об этом журналистам заявил директор соревнований «Формула 1» и полномочный представитель Международной федерации автоспорта по безопасности Чарли Уайтинг на сегодняшней пресс-конференции.

Он заявил, что Бакинское городское кольцо более подготовлено по сравнению с прошлым годом:

«Я считаю, что трасса в Баку сложная и является вызовом для гонщиков. Этот трек не похож ни на один другой. В результате интерес к соревнованию «Формулы 1» в Баку еще больше растет».

По его словам, в этом году по причине расширения габаритов болидов «Формулы 1» не ожидается увеличения максимально допустимой скорости движения по сравнению с прошлым годом:

«В прошлом году максимально допустимая скорость движения составляла 378 км в час, в этом году она должна быть такой же, или несколько ниже. Но в этом году рекорд кольца с большой вероятностью может быть побит».

Эльвин Ахмедов

