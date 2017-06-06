Где любят отдыхать знаменитости? – ФОТО
2017-06-06 17:45 | www.oxu.az | 3
Просматривая Instagram знаменитостей, зачастую создается впечатление, что большую часть времени они проводят на солнечных пляжах, а не за работой. И поскольку сезон отпусков уже наступил, ELLE решил составить список пляжей и курортов, где вы сможете случайно столкнуться со звездой подиума или мировой поп-дивой, передает Oxu.Az.
ЭМИЛИ РАТАКОВСКИ
Эмили Ратаковски известна своей любовью к обнажению перед камерой, поэтому неудивительно, что отдыхать она любит в местах, где можно найти укромные уголки, чтобы позагорать топлес. К примеру, этот снимок был сделан на одном из диких мексиканских пляжей.
КЭНДИС СВЕЙНПОЛ
«Ангел» Victoria’s Secret любит совмещать приятное с полезным, поэтому часто устраивает себе небольшой отпуск в тех местах, куда прилетает, чтобы принять участие в очередной фотосессии. Например, в Коста-Рике.
ЭЛИЗАБЕТ ХЕРЛИ
51-летняя британская актриса предпочитает отдыхать вдали от городской суеты, на частном острове на Сейшелах.
ЛИНДСИ ЛОХАН
Бунтарка Линдси Лохан любит посещать громкие вечеринки на пляжах Греции и Испании, но за релаксом отправляется в Таиланд.
ЕВА ЛОНГОРИЯ
Родители Евы родом из Мексики, поэтому неудивительно, что Лонгория любит отдыхать в Акапулько.
ЖИЗЕЛЬ БЮНДХЕН
Как и ее коллега Кэндис, Жизель обожает песчаное побережье Коста-Рики.
АЛЕССАНДРА АМБРОСИО
Модель предпочитает при любом удобном случае возвращаться к себе на родину — в Бразилию.
БЕЛЛА ХАДИД
Сестра Джиджи скрывается от суеты мегаполисов на родине Боба Марли — острове Ямайка.
A.C.