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Где любят отдыхать знаменитости? – ФОТО

2017-06-06 17:45 | www.oxu.az | 3

Просматривая Instagram знаменитостей, зачастую создается впечатление, что большую часть времени они проводят на солнечных пляжах, а не за работой. И поскольку сезон отпусков уже наступил, ELLE решил составить список пляжей и курортов, где вы сможете случайно столкнуться со звездой подиума или мировой поп-дивой, передает Oxu.Az. 

ЭМИЛИ РАТАКОВСКИ

 

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Эмили Ратаковски известна своей любовью к обнажению перед камерой, поэтому неудивительно, что отдыхать она любит в местах, где можно найти укромные уголки, чтобы позагорать топлес. К примеру, этот снимок был сделан на одном из диких мексиканских пляжей.

КЭНДИС СВЕЙНПОЛ

 

Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices)

«Ангел» Victoria’s Secret любит совмещать приятное с полезным, поэтому часто устраивает себе небольшой отпуск в тех местах, куда прилетает, чтобы принять участие в очередной фотосессии. Например, в Коста-Рике.

ЭЛИЗАБЕТ ХЕРЛИ

 

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

51-летняя британская актриса предпочитает отдыхать вдали от городской суеты, на частном острове на Сейшелах.

ЛИНДСИ ЛОХАН

 

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Бунтарка Линдси Лохан любит посещать громкие вечеринки на пляжах Греции и Испании, но за релаксом отправляется в Таиланд.

ЕВА ЛОНГОРИЯ

 

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Родители Евы родом из Мексики, поэтому неудивительно, что Лонгория любит отдыхать в Акапулько.

ЖИЗЕЛЬ БЮНДХЕН

 

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele)

Как и ее коллега Кэндис, Жизель обожает песчаное побережье Коста-Рики.

АЛЕССАНДРА АМБРОСИО

 

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Модель предпочитает при любом удобном случае возвращаться к себе на родину — в Бразилию.

БЕЛЛА ХАДИД

 

Публикация от Bella Hadid (@bellahadid)

Сестра Джиджи скрывается от суеты мегаполисов на родине Боба Марли — острове Ямайка.

A.C.

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