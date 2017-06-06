Где любят отдыхать знаменитости? – ФОТО

2017-06-06 17:45 | www.oxu.az | 3

Просматривая Instagram знаменитостей, зачастую создается впечатление, что большую часть времени они проводят на солнечных пляжах, а не за работой. И поскольку сезон отпусков уже наступил, ELLE решил составить список пляжей и курортов, где вы сможете случайно столкнуться со звездой подиума или мировой поп-дивой, передает Oxu.Az.

ЭМИЛИ РАТАКОВСКИ

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Ноя 14 2016 в 11:58 PST

Эмили Ратаковски известна своей любовью к обнажению перед камерой, поэтому неудивительно, что отдыхать она любит в местах, где можно найти укромные уголки, чтобы позагорать топлес. К примеру, этот снимок был сделан на одном из диких мексиканских пляжей.

КЭНДИС СВЕЙНПОЛ

Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices) Дек 3 2016 в 2:18 PST

«Ангел» Victoria’s Secret любит совмещать приятное с полезным, поэтому часто устраивает себе небольшой отпуск в тех местах, куда прилетает, чтобы принять участие в очередной фотосессии. Например, в Коста-Рике.

ЭЛИЗАБЕТ ХЕРЛИ

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) Апр 13 2017 в 11:41 PDT

51-летняя британская актриса предпочитает отдыхать вдали от городской суеты, на частном острове на Сейшелах.

ЛИНДСИ ЛОХАН

Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan) Мар 28 2017 в 3:31 PDT

Бунтарка Линдси Лохан любит посещать громкие вечеринки на пляжах Греции и Испании, но за релаксом отправляется в Таиланд.

ЕВА ЛОНГОРИЯ

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) Янв 3 2017 в 2:12 PST

Родители Евы родом из Мексики, поэтому неудивительно, что Лонгория любит отдыхать в Акапулько.

ЖИЗЕЛЬ БЮНДХЕН

Публикация от Gisele Bündchen (@gisele) Апр 22 2017 в 10:28 PDT

Как и ее коллега Кэндис, Жизель обожает песчаное побережье Коста-Рики.

АЛЕССАНДРА АМБРОСИО

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) Янв 16 2017 в 8:06 PST

Модель предпочитает при любом удобном случае возвращаться к себе на родину — в Бразилию.

БЕЛЛА ХАДИД

Публикация от Bella Hadid (@bellahadid) Мар 19 2017 в 10:33 PDT

Сестра Джиджи скрывается от суеты мегаполисов на родине Боба Марли — острове Ямайка.

A.C.