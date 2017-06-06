В приграничных районах Азербайджана и России арестованы 29 и задержаны 56 человек

2017-06-06 19:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На территории приграничных районов Азербайджана и России, согласно взаимной договоренности, достигнутой между министрами внутренних дел обоих государств, были проведены совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические меры под условным названием «Граница», говорится в сообщении МВД, распространенном во вторник.

В результате мер, охвативших приграничные районы Дагестана РФ и Губинский, Гусарский, Хачмазский, Балакенский, Загатальский, Гахский, Шекиснкий, Огузский и Габалинский районы Азербайдзжана, были арестованы 29 разыскиваемых лиц, в т.ч. разыскиваемых Россией, установлено место трех человек, считавшихся пропавшими без вести, задержано 56 человек в качестве задолжавших государству.

Было изъято восемь незаконно хранящихся автоматов, 13 пистолетов, 66 ружей, 53 ручные гранаты, 29 различных боеприпасов, 7145 патронов различного калибра.

В результате оперативно-розыскных мер было выявлено 15 фактов, связанных с наркотиками, из незаконного оборота было изъято более 0,5 килограмма марихуаны, уничтожено до 40 тысяч кустарников конопли общим весом свыше 10 тонн.

Кроме того, было обеспечено раскрытие 16 различных преступлений, совершенных на территории приграничных районов.

Эти совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические меры планируется проводить и в дальнейшем.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)