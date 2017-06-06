Арда Туран отстранен от сборной за нападение на журналиста – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-06 17:54 | www.oxu.az | 2

Футболист испанского клуба «Барселона» Арда Туран отстранен от национальной сборной Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на eurosport.ru, о своем решении главный тренер Фатих Терим объявил после заседания, проведенного в Словении под руководством Турецкой футбольной федерации.

Позвав Арду Турана, он заявил, что футболист должен незамедлительного покинуть лагерь сборной. Во избежание более серьезных проблем для команды и федерации опытный полузащитник тотчас же собрал вещи и покинул лагерь.

Отметим, что после завершившегося без гола товарищеского матча с Македонией, в самолете, готовящемся к полету в Словению, Арда Туран оскорбил и пытался ударить спортивного журналиста Билала Меше.

Футболист не простил широко растиражированной в стране истории про якобы организованный Тураном и главным тренером Фатихом Теримом бунт против Турецкой футбольной федерации во время Евро-2016 из-за вопроса о бонусах.

«Скажи мне, Билал, ты там был? Ты был с нами, когда писал про эту проблему бонусов? С кого я требовал деньги? С кого требовал бонусы? Отвечай, давай. Кто заставил тебя это написать?

Что это за страна такая? Кого я просил о деньгах? Ты сукин сын. Я скорее уйду из футбола, чем позволю кому-либо порочить мою честь, мою семью.

Твой босс – президент Федерации Демирорен Йылдырым. Ты же из газеты, которая принадлежит президенту Федерации», - кричал Туран.

Сообщается, что Туран при этом схватил журналиста за горло, и партнерам по сборной пришлось вмешаться и оттащить капитана. Фатих Терим никак не воспрепятствовал конфликту.

На следующий день Арда дал объяснение в инстаграме.

«Поступил ли я вчера правильно? Не знаю. Возможно, это была ошибка, но я действовал честно и по чести. Получил ли я ответ? Нет. Он месяцами строчил страницы текстов в прессе, но лицом к лицу не произнес больше двух слов», - написал игрок «блауграны».