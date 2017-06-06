Нагорно-карабахский конфликт можно решить только путем переговоров - Лавров

2017-06-06 19:18 | www.trend.az | 2

Нагорно-карабахский конфликт может быть преодолен только посредством переговоров. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И.Канта, передает ТАСС.

"Только договариваться, другого пути нет, - сказал он. - Договоренности за длительный период переговорного процесса, который принимал различные формы, много раз были близки, даже на расстоянии вытянутой руки, но потом срабатывал какой-то инстинкт недоверия то одной стороны, то другой, но надо работу продолжать".

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что несмотря на то, что в ходе переговоров уже выработан набор принципов, "необходимо согласовать целый ряд очень сложных деталей, которые затрагивают очень деликатные вопросы, в том числе внутриполитические вопросы".

"Но мы не прекращаем стараться, Россия, как вы знаете вместе с США и Францией, является страной - сопредседателем Минской группы ОБСЕ, в составе которой мы регулярно встречаемся со сторонами, и мы дальше будем в рамках этой тройки думать над тем, как преодолевать мелкие, но очень серьезные детали, которые пока еще не согласованы", - заключил Лавров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.