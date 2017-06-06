В Париже полиция проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам
2017-06-06 19:25 | www.trend.az | 2
Парижская полиция днем во вторник проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам-де-Пари, говорится в сообщении в официальном аккаунте ведомства в сети микроблогов Twitter, передает РИА Новости.
"Полиция проводит операцию у собора Нотр-Дам. Избегайте этого района", - призывает полиция.
По информации телеканала BFMTV, полицейский открыл огонь по мужчине, пытавшемуся с молотком напасть на сотрудника правоохранительных органов неподалеку от собора.
Около 900 человек, оказавшихся на площади у Нотр-Дам-де-Пари во время нападения, продолжают оставаться внутри собора.