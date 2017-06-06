Foreign Policy: Изоляция Катара может привести к большой войне

2017-06-06 18:08 | www.oxu.az | 2

Дипломатическая изоляция Катара может стать началом новой большой войны, пишет директор Программы политики по отношению к странам Персидского залива и по вопросам энергетики Вашингтонского института ближневосточной политики Саймон Хендерсон.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Foreign Policy.

"Эти страны давно стремились к войне с Ираном. Ситуация с Катаром - возможно, просто повод, которым они решили воспользоваться", - считает С.Хендерсон.

По мнению автора, мир сегодня, возможно, находится на пороге исторического момента, сравнимого с убийством в Сараево в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, которое послужило формальным поводом для начала Первой мировой войны.

Ряд арабских стран разорвал дипломатические отношения с Дохой, обвинив эмират в поддержке террористов. Кроме того, Эр-Рияд объявил о запрете на полеты катарской авиакомпании Qatar Airways, закрытии сухопутной границы с этой страной и портов для ее кораблей. Сообщается, что Тегеран уже предложил Катару помощь и готов предоставить ей три своих порта. Этот жест в Эр-Рияде и Абу-Даби, скорее всего, воспримут как подтверждение "вероломных" связей Дохи и Тегерана, считает эксперт.

При этом формальной целью Саудовской Аравии и ОАЭ является не Иран, а Катар, который уже давно был в стороне от всеобщего согласия арабских стран Персидского залива в том, что касается отношений с Тегераном.

С точки зрения эксперта, важную роль в разрядке этой потенциально взрывоопасной ситуации может сыграть Вашингтон, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон находится в выгодном положении, поскольку до своего вступления в должность возглавлял ExxonMobil - главного иностранного игрока в энергетическом секторе Катара.

"Вашингтону надо действовать быстро и остановить этот марш в направлении войны, а не ждать, когда начнется бойня", - считает С.Хендерсон.

Э.А.

