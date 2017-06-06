В Британии собака задавила на тракторе своего хозяина

2017-06-06 19:27 | www.trend.az | 2

Британский фермер-мультимиллионер умер от сердечного приступа после того, как его сбил трактор, в кабине которого находилась собака, передает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Как сообщил газете близкий к семье погибшего источник, инцидент произошел в местечке Хьюиш в графстве Северный Сомерсет. По данным издания, 70-летний фермер Дерек Мид, который занимался также недвижимостью, скончался в воскресенье.

Источник Telegraph уточнил, что собака фермера запрыгнула в кабину трактора и случайно завела двигатель.

На место происшествия прибыли полиция и медики, но спасти отца троих детей не удалось.

Сосед вспомнил, что Мид часто гулял по ферме в резиновых сапогах и шляпе со своими терьерами и колли. Какая собака стала невольным виновником гибели мужчины, не уточняется.

Кроме бизнеса, погибший вел и политическую деятельность, отмечает Telegraph.