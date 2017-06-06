Эльхан Алескеров: В мире наблюдаются позитивные тенденции, к которым причастен и Азербайджан

2017-06-06 19:29 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет вниманию читателей интервью с руководителем экспертного совета «Baku Network», доктором философии Эльханом Алескеровым в связи с состоявшимся в Риге "Балтийским форумом".

- На днях вы были приглашены и приняли участие в конференции «Балтийского форума», которая состоялась Риге.

- Да, руководители «Baku Network» впервые были приглашены и участвовали в международной конференции, которая проходила под названием «Кризис в отношениях России и Запада нарастает. Чем может помочь экспертное сообщество?». В мероприятии, которое проходило под патронажем латвийских властей, приняли участие политики, ученые и эксперты из РФ, США и ЕС. Основной рассматриваемой темой было состояние отношений РФ и США и в определенной мере со странами ЕС. В числе выступавших были бывшая член Конгресса США Эллен Таушер, экс-послы США Д.Мэтлок и Д. Хербст, эксперты «Атлантического совета» (Atlantic Council). Москва была представлена помощником президента РФ Игорем Левитиным, послом в Риге, директорами Института мировой экономики А.Дынкиным, Центра международной безопасности РАН А.Арбатовым и другими.

- Какие злободневные вопросы затрагивались на конференции?

- В ходе выступлений российская сторона вела разговор об угрожающем состоянии отношений с США и возможности ядерной войны после какой-то случайной или роковой ошибки противостоящих друг другу сил. Отмечалась слабость и неопределенность позиции стран ЕС и несостоятельность политических и экономических санкций против России. Основными тезисами выступлений была необходимость налаживания сотрудничества с администрацией Трампа и сближение позиций США и РФ. Со слов помощника президента РФ Игоря Левитина, попытки расширения НАТО усиливают конфронтацию, а мировое сообщество разделено и не способно бороться с международным терроризмом. Он заявил: «Мир подошел к опасной черте, и мы не можем найти пути решения проблем».

- Неужели в мире все так плохо?

- Я бы так не сказал. Имеются позитивные тенденции, к которым причастен и Азербайджан. Так, в своем выступлении директор Института мировой экономики А.Дынкин, делая акценты на позитивные изменения на мировой арене, особо отметил встречу начальников генштабов США и России, которая, как известно, состоялась в Баку.

- А что прогнозируют западные эксперты и аналитики?

- Запад в основном представляли политологи из США. Особый интерес вызвало выступление директора Института Кеннана при центре Вудро Вильсона Мэтью Рожанского. Он отметил, что уровень доверия между США и РФ ниже нуля, на повестке дня стоит вопрос выживания человечества и нужно налаживать доверие. Для этого он предложил решить проблемы стратегической стабильности и установить жесткий контроль над ядерными вооружениями и странами, которые его хотят приобрести. Это актуальная тема для Азербайджана, так как армянская военщина днем и ночью грезит о «грязных бомбах».

- В чем разница во взглядах американских и российских экспертов на международную напряженность?

- В выступлениях российских экспертов звучали призывы начать диалог с США по снятию напряженности в отношениях и выходу из режима западных санкций. Выступления американцев имели более умеренный характер, без конкретики, что можно объяснить неопределенной политической линией Вашингтона в отношении Москвы у новой администрации Трампа.

- Какие важные встречи состоялись у вас и что дало вам участие в конференции?

- У нас состоялась встреча с депутатом Сейма Латвии, лидером партии «Согласие» и организатором конференции Янисом Урбановичем, а также руководством «Балтийского форума». Они хорошо осведомлены о проблемах Азербайджана, в частности нагорно-карабахском конфликте и проблеме оккупированных территорий Азербайджана. Эта тема наших будущих обсуждений с экспертами, для чего был подписан договор о партнерстве «Baku Network» и «Балтийского форума». Это уже пятая международная платформа - партнеры нашего совета «Baku Network», и мы считаем, что это наш очередной успех.