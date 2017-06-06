Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit 6 asker yaralı

2017-06-06 20:40 | www.trend.az | 0

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki hain saldırı. Alınan bilgiye göre, Hakkari-Çukurca karayolunda seyir halindeki askeri araca terör örgütü PKK üyelerince roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Saat 14.00 sıralarında Hakkari-Çukurca karayolunda meydana geldi. PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında isabet alan askeri araçta bulunan 1 asker şehit olurken, 6 asker de yaralandı" dedi.

Kaynak: Miliyyet