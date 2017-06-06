В начавшемся штурме Ракки участвуют американские вертолеты и морпехи

2017-06-06 20:37 | www.apa.az | 2

Подразделения Корпуса морской пехоты США и вертолеты принимают участие в операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков группировки "Исламское государство". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис.

По его словам, в боевых действиях задействованы ударные вертолеты Apache.

Ранее в штабе коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города. Сама операция продолжается с ноября 2016 года при поддержке авиации США и союзников и сил американского спецназа.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов.