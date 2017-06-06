Испанец спас 28 человек, не пустив террориста в бар

2017-06-06 18:20 | www.oxu.az | 2

Испанец Серхио Фаринья, проживающий в Лондоне, спас жизнь 28 человек, не пустив террориста в бар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник испанское новостное издание País.

Во время теракта в Лондоне Фаринья не дал одному из террористов зайти в бар Arthur Hooper's, где прятались 28 человек. Испанец, работающий в этом баре, заблокировал ему вход.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу людей на Лондонском мосту, после чего трое террористов напали с ножами на прохожих. Погибли семь человек, 48 получили ранения. Нападавших ликвидировали прибывшие на место ЧП полицейские.

Н.О.