Обнародованы результаты II этапа вступительных экзаменов в магистратуру

2017-06-06 18:24 | www.oxu.az | 2

Государственный экзаменационный центр объявил результаты проведенного 4 июня II этапа вступительных экзаменов в магистратуры вузов и НАНА на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили Oxu.Az в ГЭЦ, принявшие участие в экзаменах бакалавры могут ознакомиться с результатами экзаменов и графическим изображением карты ответов посредством сайта структуры (http://eservices.dim.gov.az/netmag2).

Кроме того, бакалавры могут узнать результаты, отправив с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar) СМС с «номером дела» на 7727.

В экзаменах приняли участие 9503 бакалавра. 19 бакалавров не явились на экзамен. Согласно результатам I этапа вступительных экзаменов в магистратуру наилучшим результатом было 146 баллов.

Бакалавры, отвечающие требования конкурса, должны с 9 по 19 июня выбрать специализацию посредством интернета. На конкурс будут допущены только те бакалавры, которые выбрали и подтвердили специализацию.

Отметим, для рассмотрения обращений бакалавров в связи со II этапом вступительных экзаменов в магистратуру создана Апелляционная комиссия (города Баку, Насиминский района, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28, в здании Бакинского университета Азия). Бакалавры могут 07-08 июня 2017 года с 10:00 до 17:00 лично обратиться в Апелляционную комиссию, представив копию и оригинал удостоверения личности.

Э.А.

