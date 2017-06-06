Saxo Bank: Во второй половине года цена на нефть восстановится

2017-06-06 19:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - По окончании двух недель стремительного падения сырьевой индекс Bloomberg снова торгуется вблизи однолетнего минимума. На прошедшей неделе все отрасли, кроме драгоценных металлов, понесли потери, особенно энергетический рынок и сектор выращиваемых товаров, сказал Trend во вторник глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.

По его словам, с момента заключения соглашения стран ОПЕК и сторонних производителей о продлении программы сокращения нефтяного производства на девять месяцев прошла неделя, а рынок уже довольно пессимистично оценивает шансы этой сделки снизить уровень мирового предложения. Процесс замедляется в связи с увеличением добычи в Ливии, Нигерии и США (и это только среди крупных участников рынка). Помимо этого, президент Трамп объявил о выходе страны из парижского климатического соглашения, после чего инвесторы заговорили о возможном увеличении поставок ископаемых видов топлива в США.

"Краткосрочный фокус внимания сместился на запланированное на 14 июня заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где, как ожидается, будет объявлено об очередном повышении процентной ставки. После не впечатляющего отчета о занятости в США, вышедшего 2 июня, участники рынка громче заговорят о возможном смягчении амбиций FOMC относительно будущих повышений", - сказал Хансен.

Он отметил, что рынок промышленных металлов остается в затруднительном положении, так как сохраняются признаки снижения спроса, особенно в Китае, где кредитование перестало развиваться, а денежно-кредитная политика стала более жесткой, что вызвало беспокойство на рынке.

"Масла в огонь подлил анализ производственного сектора Китая, проведенный частной организацией, который продемонстрировал первый за 11 месяцев спад. Падение возглавил рынок никеля, просевший до однолетнего минимума, а фьючерсы на железную руду, торгующиеся на Шанхайской бирже, в процессе падения от февральского максимума подешевели на 40 процентов и достигли семимесячного минимума", - говорит Хансен.

По его мнению, в секторе выращиваемых товаров ситуация была смешанная: падение цены сахара до самого низкого за 13 месяцев значений сполна компенсировало повышение цен на какао, кофе и хлопок. В последнее время негативное влияние оказывали сильные дожди в начале сезона муссонов в Индии и низкий курс бразильского реала.

"В целом, Международная организация по сахару прогнозирует избыток производства в сезонах 2016-17 и 2018-19 годах. Это демонстрирует относительно короткий цикл в секторе сельскохозяйственных товаров по сравнению с другими сырьевыми товарами, так как высокая цена в течение одного года часто приводит к резкому росту производства и снижению цен в последующие годы", - сказал эксперт.

По его словам, производители из ОПЕК и других стран собрались на последнем заседании в Вене с целью сохранить стабильность на рынке. Они исходили из предположения о том, что сезонный подъем спроса во второй половине года ускорит процесс сокращения мирового предложения.

"Цены на нефть пока не реагируют на положительные новости, и на прошедшей неделе сохранялся спад под воздействием новостей об увеличившемся предложении. Анализ производства за май, проведенный агентствами Reuters и Bloomberg, показал, что суточный прирост составлял от 250 до 315 тысяч баррелей", - сказал Хансен.

Он отметил, что увеличение происходило за счет Ливии и, в особенности, Нигерии, которые не участвуют в программе сокращения добычи нефти. Эти две страны в полной мере компенсируют эффект от выполнения условий сделки ее участниками.

"Падение усилилось после выхода еженедельного отчета о состоянии рынка нефти от Службы энергетической информации США, причем несмотря на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти и бензина", - говорит эксперт.

По его словам, вместо этого рынок сосредоточил внимание на непрекращающемся росте добычи, что вкупе с увеличением экспорта из США до рекордного значения 1,3 миллиона баррелей в сутки еще больше усилило беспокойство по поводу того, что мировые запасы не снижаются достаточно быстро.

"Как будто этого было мало, президент США, Дональд Трамп, объявил о выходе из парижского климатического соглашения, и это создало угрозу еще более быстрого роста добычи ископаемых видов топлива в США. Такой риск недавно подчеркнул глава российской компании "Роснефть", заявив, что в следующем году за счет США мировое производство может увеличиться на 1,5 миллиона баррелей в сутки, что нейтрализует эффект от сделки ОПЕК и сторонних производителей", - сказал Хансен.

По его мнению, на нефтяном рынке сохраняется перспектива продолжительного падения цен, и только замедление добычи в США в ответ на сниженную ценовую динамику и(или) резкий подъем спроса не позволят продавцам удержаться на лидирующих позициях. Техническая картина также ухудшилась, и некоторые отмечают уровень 42 доллара за баррель в качестве потенциальной цели на графике нефти WTI.

"Если не появятся данные, свидетельствующие об увеличении спроса и снижении предложения, нефтяной рынок рискует опуститься еще ниже. Мы придерживаемся мнения о том, что статистика все же придет на помощь, и во второй половине года цена восстановится. Однако вряд ли она поднимется выше 55 долларов за баррель, и впоследствии перспектива увеличения поставок из стран ОПЕК и США в 2018 году снова подпортит настроения. Нефть сорта WTI в настоящий момент торгуется в широком диапазоне между 53,5 и 43,75 доллара за баррель. Прорыв ниже 47 долларов сигнализирует о продолжении падения — сначала к отметке 43,75 доллара и далее к ноябрьскому минимуму на уровне 42 долларов за баррель", - сказал Хансен.

По словам эксперта, драгоценные металлы отыграли часть полученных достижений, но отвратительный отчет о занятости в США за май помог сектору восстановиться. Первоначально спад на прошедшей неделе был вызван неспособностью золота в очередной раз пробить нисходящий тренд от 2011 года, несмотря на самый значительный недельный прирост покупок со стороны хедж-фондов с 2007 года.

"Рынок золота внимательно следит за дальнейшими действиями ФРС. Возобновившееся падение в сырьевом комплексе и не утихающие волнения о потенциале развития двух крупнейших в мире экономических стран могут вынудить FOMC ограничить количество будущих повышений ставки. Также сохраняются политические риски, учитывая настойчивое желание президента Трампа изолировать США", - сказал Хансен.

Он отмечает, что в последние месяцы тема сильного доллара сошла на нет после того, как Европа и Япония неожиданно продемонстрировали увеличение темпов роста.

"На фоне всех этих факторов мы сохраняем положительный прогноз по золоту выше отметки 1230 долларов за унцию и нейтральный прогноз ниже этого уровня. При этом только прорыв ниже 1190 долларов за унцию заставит нас изменить прогноз на негативный. Прорыв линии тренда, которая в настоящий момент проходит по линии 1272 доллара на месячном графике и по линии 1278 долларов на недельном графике, переключит внимание рынка на более высокие уровни, так как трейдеры момента и покупатели в лице фондов отреагируют на улучшение технической картины. Однако до этого возможен период фиксации прибыли перед заседанием FOMC. В трех предыдущих случаях перед повышением ставки цена золота снижалась, а после объявления резко шла вверх", - подытожил Хансен.

(Автор: Максим Цурков)

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