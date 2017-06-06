В Тегеране 50 человек пострадали из-за столкновения поездов в метро

2017-06-06 19:45 | www.trend.az | 2

Не менее 48 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в метрополитене Тегерана, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

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Представитель пресс-службы метро Эхсан Мокаддам сообщил, что выехавший из тоннеля поезд врезался в другой, находившийся на станции Тарашт на западе города. Инцидент произошел в 18.15 по местному времени.

По данным телеканала, пострадавшие доставлены в три городские больницы.