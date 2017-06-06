Путин предложил новым гражданам России приносить присягу

2017-06-06 18:30 | www.oxu.az | 2

Президент РФ Владимир Путин предложил обязать тех, кто вступает в гражданство России, приносить клятву или присягу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, с такой инициативой он выступил во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным во вторник, 6 июня.

«Можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции», - отметил глава государства.

Путин попросил председателя нижней палаты парламента и ее депутатов подумать, как эту норму можно прописать в законодательстве.

Н.О.