В Баку задержан преступник, грабивший женщин – ФОТО

2017-06-06 18:40 | www.oxu.az | 2

В Баку задержан грабитель.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, 3 июня около 6 часов вечера в Насиминском районе столицы неизвестный напал на жительницу Баку Улькер Рагимову и отобрал у нее золотую цепочку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников МВД был задержан ранее судимый Али Тагиев.

В ходе расследования выяснилось, что А.Тагиев в тот же день в Насиминском районе избил женщину по имени Динара Ганиева и отобрал у нее золотую цепочку.

Дальнейшее расследование показало, что А.Тагиев совершил несколько ограблений в Насиминском и Наримановском районах столицы.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Всех пострадавших от действий грабителя просят обращаться в call-центр «102» или Управление полиции Насиминского района.

З.Г.

