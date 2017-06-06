Правительство Грузии хорошо понимает, что ажиотаж вокруг ареста Афгана Мухтарлы создан специально - азербайджанский депутат

2017-06-06 20:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Те, кто, политизируя арест незаконно перешедшего из Грузии на территорию Азербайджана Афгана Мухтарлы, пытается причинить ущерб азербайджано-грузинским отношениям, ничего не добьются. Об этом Trend во вторник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

По его словам, некоторые международные структуры, считая Грузию свободной площадкой для себя, неоднократно привлекая туда некоторые антиазербайджанские силы, пытались использовать их против Азербайджана.

"И сейчас они предприняли примерно такую же попытку. Всем известно, что в Грузии есть сильные армянские организации, объединения, представленные во власти, оппозиции, медиа. Даже есть армянские политики, чья фамилия была изменена в начале прошлого века на грузинскую, однако они сохранили свою коварную армянскую сущность. Они никогда не сидят спокойно, все время ведут в Грузии пропаганду против Азербайджана. Вопрос, связанный с Афганом Мухтарлы, также представляет собой шаг, рассчитанный на то, чтобы испортить тесные связи между Азербайджаном и Грузией", - сказал депутат.

Депутат считает, что эта попытка, как и прежние, не увенчается успехом.

"Отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на очень высоком уровне. На сегодняшний день страны являются стратегическими партнерами и совместно участвуют в реализации крупных энергетических, транспортных и других проектов, плодотворно сотрудничают во многих сферах. Правительство Грузии также хорошо понимает, что ажиотаж вокруг ареста Афгана Мухтарлы был создан специально. Грузия никогда не позволит, чтобы какие-либо силы нанесли ущерб историческим связям между двумя странами", - сказал Мамедов.

Отметим, что Афган Мухтарлы был задержан 29 мая сотрудниками Госпогранслужбы Азербайджана при попытке незаконно пересечь государственную границу со стороны Грузии в обход контрольно-пропускных пунктов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)