В Азербайджане обнародованы результаты второго этапа вступительных экзаменов в магистратуру

2017-06-06 20:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил результаты состоявшегося четвертого июня второго этапа вступительных экзаменов в магистратуры вузов и Национальной академии наук.

Как сообщили Trend во вторник в ГЭЦ, бакалавры могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением вопросника на сайте ГЭЦ (http://eservices.dim.gov.az/netmag2), а также отправив СМС с рабочим номером на 7727.

В экзамене принимали участие 9503 бакалавра. 19 бакалавров не пришли на экзамен. Максимальный результат, набранный в ходе второго этапа вступительных экзаменов, - 146 баллов.

Бакалавры, сдавшие экзамен, с 9 по 19 июня должны выбрать по интернету специальность, на которую хотят поступать.

Отметим, что для приема обращений бакалавров в связи с результатами второго этапа вступительных экзаменов создана апелляционная комиссия, которая расположена по адресу: Баку, Насиминский район, улица А. Саламзаде, 28 (в здании бывшего Бакинского университета "Азия"). Бакалавры могут обратиться в комиссию 7-8 июня с 10:00 до 17:00, представив оригинал или копию удостоверения личности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)