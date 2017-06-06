Серийный убийца котов держит в страхе французскую деревню

2017-06-06 18:50 | www.oxu.az | 2

Во французской деревне Сен-Пьер-Ля-Мер на юге страны объявился серийный убийца котов и кошек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC News со ссылкой на газету La Depeche.

Злоумышленник с помощью яда за месяц смог умертвить более 200 животных, как диких, так и домашних. В местное общество защиты животных поступило множество звонков, однако преступника пока так и не нашли.

«Повсюду воцарилась атмосфера недоверия, никто никому не доверяет», - рассказала одна из местных жительниц, известная только по имени Женевьева. Помимо кошек, от яда пострадали грызуны и птицы — жители Сен-Пьер-Ля-Мер опасаются, что его случайно могут проглотить и дети.

Н.О.