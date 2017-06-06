Бойца UFC приговорили к пожизненному заключению за жестокое избиение порно-актрисы

2017-06-06 19:00 | www.oxu.az | 2

Американский экс-боец смешанных единоборств Джонатан Коппенхавер по прозвищу «Боевая машина» теперь сможет практиковать свои профессиональные навыки только в тюрьме.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, выступавший в UFC Джонатан был приговорен к пожизненному заключению за избиение порноактрисы Кристи Мак и ее бойфренда.

Согласно материалам следствия, в августе 2014 года Коппенхавер ворвался в квартиру своей бывшей подруги и застал её с незнакомым мужчиной, которому он сломал нос и вывихнул плечо.

Но Кристи Мак так легко отделаться не удалось - боец избивал её на протяжении двух часов. В результате у женщины были выбиты зубы, сломаны несколько костей черепа, нанесены ножевые ранения, а также диагностирован разрыв печени и одного лёгкого.

И.Н.