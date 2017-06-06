В результате обстрела боевиков РПК в Турции погиб военнослужащий, шестеро ранены

2017-06-06 20:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В районе Чукурча провинции Хаккари на юго-востоке Турции боевики РПК обстреляли из минометов турецкий военный бронеавтомобиль, пишет во вторник газета Milliyet.

В результате обстрела один турецкий военнослужащий погиб, еще шестеро ранены. Получившие ранения солдаты были госпитализированы в государственную больницу Хаккари.

В районе происшествия начата воздушная операция против террористов РПК.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)