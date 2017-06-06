Назначен председатель правления Центробанка Узбекистана

2017-06-06 20:55 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Председателем правления Центрального банка Узбекистана назначен Мамаризо Нурмуратов. Постановление об этом на заседании во вторник принял Кенгаш Сената Олий Мажлиса, сообщило Национальное информагентство республики (УзА).

До этого назначения Нурмуратов работал председателем сенатского комитета по бюджету и экономическим реформам. В 2004 - 2006 годах работал хокимом Самаркандской области, в 2000 - 2004 годах - министром финансов Узбекистана.

Как сообщалось, Файзулла Муллажанов, возглавлявший Центробанк с 1991 года, скончался в конце мая после продолжительной болезни.

(Автор: Демир Азизов)