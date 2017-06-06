Лавров о пути решения карабахского конфликта

2017-06-06 19:12 | www.oxu.az | 3

Нагорно-карабахский конфликт может быть преодолен только посредством переговоров.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета им. И.Канта.

«Только договариваться, другого пути нет, - сказал он. - Договоренности за длительный период переговорного процесса, который принимал различные формы, много раз были близки, даже на расстоянии вытянутой руки, но потом срабатывал какой-то инстинкт недоверия то одной стороны, то другой, но надо работу продолжать».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что несмотря на то, что в ходе переговоров уже выработан набор принципов, «необходимо согласовать целый ряд очень сложных деталей, которые затрагивают очень деликатные вопросы, в том числе внутриполитические вопросы».

«Но мы не прекращаем стараться, Россия, как вы знаете вместе с США и Францией, является страной - сопредседателем Минской группы ОБСЕ, в составе которой мы регулярно встречаемся со сторонами, и мы дальше будем в рамках этой тройки думать над тем, как преодолевать мелкие, но очень серьезные детали, которые пока еще не согласованы», - заключил Лавров.

С.Б.

