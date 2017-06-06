Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе

2017-06-06 19:25 | www.oxu.az | 3

Согласно достигнутому между МВД Азербайджанской Республики и Российской Федерации соглашению, с 29 мая по 4 июня текущего года на территории приграничных районов обеих стран были проведены совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница».

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, основной целью операции является разоблачение и обезвреживание транснациональных организованных преступных группировок, проведение совместных комплексных организационно-практических мероприятий в сфере выявления и недопущения поступления финансовых средств для приобретения оружия, взрывчатых средств и устройств, наркотических средств, а также других противоправных действий, исполнение принятых решений в сфере приграничного сотрудничества.

В результате мероприятий, проведенных в Республике Дагестан РФ и Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах Азербайджана за совершение разного рода преступлений были задержаны 29 человек. В частности были задержаны 13 человек, разыскиваемых Российской Федерацией, определено местонахождение 3 человек, считавшихся без вести пропавшими, задержаны 56 человек, имеющих задолженность перед государством.

Были изъяты 8 автоматов, 13 пистолетов, 66 единиц нарезного и помпового оружия, 53 ручные гранаты, 25 магазинов, 29 различных военных приспособлений и боеприпасов, 7145 патронов разного калибра.

В результате оперативно-розыскных мер были выявлены 15 фактов в связи с наркотиками, в результате которых из незаконного оборота были изъяты 600 граммов марихуаны, 39 тысяч 396 кустов конопли общим весом 10 тонн 306 килограммов.

Кроме того, были раскрыты 16 преступлений, совершенных на территории приграничных районов.

Проведение таких совместных оперативно-розыскных мероприятий, с учетом защиты прав и свобод граждан, а также национальных интересов двух стран планируется и в будущем.

C.Б.

