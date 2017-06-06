Глава МИД Катара отверг обвинения в спонсировании страной экстремизма

2017-06-06 21:26 | www.apa.az | 3

Глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани отверг обвинения в спонсировании страной экстремизма.

"Мы боремся с финансированием террора и защищаем мир от потенциальных террористов". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил он в интервью телеканалу CNN.

Министр также отметил многие противоречия в сообщениях о поддержке Катаром различных экстремистских группировок. "Это заявление полно противоречий: что с одной стороны мы поддерживаем Иран, а с другой – антиправительственные группировки в Сирии, что мы поддерживаем "Братьев-мусульман" в Йемене и при этом хуситов", — заявил Аль Тани, который еще раз отметил, что Катар готов к переговорам для урегулирования конфликта.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД, как передало агентство Рейтер, заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.