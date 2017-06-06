В метро Тегерана столкнулись два поезда, десятки раненых

2017-06-06 20:32 | www.oxu.az | 3

Не менее 48 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в метрополитене Тегерана.

Как передает Oxu.Az, об этом соообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Представитель пресс-службы метро Эхсан Мокаддам сообщил, что выехавший из тоннеля поезд врезался в другой, находившийся на станции Тарашт на западе города. Инцидент произошел в 18.15 по местному времени.

По данным телеканала, пострадавшие доставлены в три городские больницы.

С.Б.

