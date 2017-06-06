Календарь и молитва двенадцатого дня месяца Рамазан

2017-06-06 21:01 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву двенадцатого дня священного месяца Рамазан.

12 рамазан 1438 – 7 июня 2017

Имсаг: 03:10

Ифтар: 20:25

Молитва двенадцатого дня:

«Allahummə zəyyinni fihi bis-sətri vəl-əfaf. Vəsturni fihi bilibasil-qünui vəl-kəfaf. Vəhmilni fihi ələl-ədli vəl-insaf. Və amilni fihi min kulli ma əxaf. Bi-ismətikə ya ismətəl-xaifin».

Tərcüməsi:

Перевод:

Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного.

О Аллах! Укрась меня в этот месяц одеянием, прикрывающим мои грехи. Даруй мне скромность и укрась меня одеянием довольства имеющимся.Удостой меня чести быть справедливым, добропорядочным и упаси от грехов, что вызовут мой страх. О Тот, кто дарует убежище богобоязненным!

Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято из сайта Управления Мусульман Кавказа.

С.Б.

