В сети появилось видео с выздоровевшим «мальчиком из Алеппо»

2017-06-06 21:25 | www.oxu.az | 3

В сети опубликовано видео, на котором показана жизнь Омрана Дакниша — знаменитого «мальчика из Алеппо». Его фотография, сделанная после бомбежки города, стала символом страданий мирного населения в ходе сирийской гражданской войны.

Как передает Oxu.Az, кадры размещены Ruptly.

Семья мальчика все еще живет в Алеппо, который теперь контролируется правительственными войсками. Омрану удалось выжить и восстановиться, однако его старший брат Али погиб от ранений, полученных из-за бомбардировки.

С.Б.

